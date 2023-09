Den manglende CO2-afgift er et svigt af fødevarebranchen

Vi er med på, at det kommer til at påvirke vores arbejdspladser. Nogle vil blomstre op, og andre vil blive udfordret, men Danmark vil få en mere bæredygtig produktion. Det kommer til at kræve hårde incitamenter at få branchen gennem omstillingen, men det er uundgåeligt. Danmark skal gå forlæns ind i fremtiden, som Lars Løkke Rasmussen sagde før i tiden, og NNF Ungdom går gerne forrest.

Fødevarebranchen er lige nu efterladt i et limbo, og det kan vi unge fødevarearbejdere ikke acceptere. Vi ved, at CO 2 -afgiften kommer, men vi har ingen idé om, hvor den lander henne eller hvordan. En lav afgift vil give en minimal påvirkning af branchen og CO 2 -regnskabet, hvorimod en høj afgift vil få store konsekvenser for vores arbejdspladser, men samtidig gøre en større forskel for klimaet.