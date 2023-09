Der er en politisk dagsorden bag, når muslimske friskoler hænges ud

Jeg har kun mødt dedikerede og meget flittige undervisere. På trods af sprogbarrierer og dermed manglende lektiestøtte fra forældre var terminsprøver og eksamensresultater over landsgennemsnittet. I mine samtaler med elever i 9. og 10. klasser, hvor indvandring og integration var emner i faget orientering, vil jeg hævde, eleverne var mere fordomsfrie og analytiske, end ”rent danske” elever på samme niveau ville være. Jeg oplevede ikke mobning, men hjælpsomme og meget høflige elever. Mobiltelefoner blev afleveret i et skab ved fremmøde på skolen. Der var ro i timerne og respekt for underviseren. Ydermere yder skolerne et unikt integrationsarbejde i samarbejde med forældre, socialrådgiver, sundhedsplejerske, skolepsykolog og kommuner.