Hvorfor skal staten bestemme over vores familieformer?

Man skal ikke lytte til de konservative vandrør længe, før argumenter om, at børnene bliver forvirrede, fyger om ørerne på en. Men det argument bidrager jo til at gøre børn dummere, end de er. Børn lærer af sine omgivelser, og hvis normen er en mor og to fædre, tre mødre eller fædre, en mor og to nonbinære forældre eller noget helt andet, så er det jo de ting, som børnene lærer at kende. Et barn fødes jo ikke med en forudindtaget holdning om, hvad der er den rigtige og forkerte familiekonstellation.

Den forudindtagede holdning er til gengæld i dag besat af vores lovgivning. Af politikere, der gerne vil bestemme, hvor mange forældre et barn må have. Måske er det sådan i dag af frygt for at ændre det. Men min frygt ligger hos de forældre, der i dag ikke kan blive anerkendt som rigtige forældre, men blot som tilbehør til de rigtige forældre.