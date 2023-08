Vi skal vide mere om, hvordan forskningsinvesteringer bedst bidrager til den grønne omstilling 

Vi ved bare ikke nok om, hvad der har bedst effekt, og hvilke betingelser der skal være til stede for, at forsknings- og innovationsindsatsen kan bidrage til de størst mulige reduktioner i drivhusgasudledningerne. Derfor er der behov for at forbedre videngrundlaget, og det er den opgave, vi har fået. Erfaringer fra tidligere forsknings- og innovationsindsatser gør os klogere på, hvad der virker, og den viden skal vi bruge.

Vi ser også mod andre lande og trækker på den store viden, der genereres i forskningsmiljøer, virksomheder mv. Vi har opnået den centrale indsigt, at der ikke umiddelbart eksisterer et oplagt best practice system for grønne forskningsinvesteringer andre steder, tværtimod. Flere af de lande, vi ser på, og flere af de aktører, vi er i dialog med, som netop sidder med uddeling af forskningsinvesteringer, står med den samme udfordring: Hvordan får vi mest mulig grøn omstilling for pengene?