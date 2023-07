Jeg foragter Putin, men jeg tror ikke på krig for evigt

I et bizart, langt og forvrøvlet debatindlæg anklager Nicolai Erik Qvist-Lygum Toxværd, medlem af noget, der hedder ”Det Konservative Folkepartis forsvarspolitiske baglandsgruppe”, mig for så mange selvopfundne påstande, at jeg bliver nødt til at svare.

Indlægget tager udgangspunkt i en klumme, jeg har skrevet i Altinget, hvori