Lars Nielsen bør have en sprogpris

Men alligevel – og måske netop derfor – læser jeg altid og før hovedavisen erhvervstillægget, hvor Lars Nielsen generøst øser af sin viden i et let og forklarligt sprog. Og endnu mere læseværdigt, Lars Nielsen skriver næsten melodiøst, uden ”smarte” og fremmede ord, leger undertiden med teksten, ligefremt og ofte underfundigt.

I en tid, hvor selv lønnede tv-værter for eksempel ikke kan forskellen på ”ligger” og ”lægger” samt udtaler ”og” som ”å”, er det en fornøjelse at læse Lars Nielsen og hans åbenbare forståelse for et sprogs nødvendighed for et lands identitet og sammenhængsevne.