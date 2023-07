Det er som at lappe Storebæltsbroen med gaffatape

Et kynisk motiv om ren profit kan hurtigt få store konsekvenser for vores arbejdsmarked, hvis regelændringen, som regeringen lægger op til, gennemføres. I Kooperationen mener vi ikke, at social dumping er vejen at gå, hvis vi skal tiltrække arbejdskraft.

I Kooperationen organiserer vi virksomheder, der tager socialt ansvar og kvalitet seriøst. Vores virksomheder konkurrerer i et frit og lige marked og geninvesterer overskuddet i medarbejderne og den næste generation af faglærte. Derfor ser vi med stor alvor på regeringens planer om at lempe reglerne for tilgang af arbejdskraft fra lande uden for EU/EØS. Altså gøre det lettere at importere ekstremt billig arbejdskraft uden for EU.