Så hold dog ferie!

Mange er så stressede, når de forlader arbejdspladsen, at de første dage af ferien – måske hele den første uge – går med at komme ned i gear. Så man begynder reelt først at holde ferie og slappe af med familien i uge to. Og så er der i værste fald kun en uge tilbage, til arbejdet igen kalder. Det giver i mine øjne absolut ingen mening. Uanset om man holder tre, to eller måske bare en uge, så er det vigtigt, at man holder ferie og kobler fra lige fra den første dag af ferien.

Det er fuldstændig tåbeligt at skrue arbejdsniveauet op til højeste gear i ugerne op til en ferie. Formålet med ferie er vel netop at give folk en pause fra det daglige arbejde og sikre, at de ikke bliver overbebyrdede og stressede. Ikke at stresse folk yderligere, fordi de skal på ferie. Hvis du sætter tempoet op for at nå en hel masse mere, inden du går på ferie, så burde du jo have endnu mere ferie.