AUH er andet end kræftskandaler: Jeg har fået den mest suveræne behandling af mit kræftforløb

Jeg har dags dato – den 27. juni – fået 37 af 39 strålebehandlinger, og det er gået ualmindelig godt med kun beskedne bivirkninger. Fra at befinde sig i et sort hul umiddelbart efter diagnosen vender billedet fuldkomment, når man træder ind i DCPT i Skejby. Et arkitektonisk og teknisk vidunder , som i den grad skaber lys og forhåbninger. Hertil kommer et fuldkomment enestående dygtigt, venligt, empatisk og tryghedsskabende personale lige fra receptionen, radiograferne, sygeplejerskerne og lægen – jeg havde samme læge hele vejen igennem forløbet.

Naturligvis har jeg fulgt tragedien på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på AUH – og som kræftpatient set bekymret til den side. Men AUH har lykkeligvis også sine suveræne afdelinger med knalddygtig ledelse og ansvarsbevidste, sympatiske medarbejdere, som næppe kan have undgået at være påvirket af den negative stemning i offentligheden over for naboafdelingen på samme hospital.

Jeg er ualmindelig taknemlig og glad for den udsøgte udredning og behandling, jeg til dato har modtaget på DCPT og urinvejskirurgisk afdeling på AUH.