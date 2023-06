Lad være med at sende Niels Holck til Indien

Det var kvalmende at høre advokat Knud Foldschack savle over en fjende af Danmark og hendes børns ankomst til landet her til morgen. Kunne Foldschack mon med samme energi, som han har demonstreret for at få syrienkvinderne til Danmark, prøve at forhindre udlevering af Niels Holck?

Jeg håber, man besinder sig og ikke udleverer Niels Holck til Indien. Man kunne mistænke, at mistet eksportpotentiale kunne komme til at spille en rolle her for hans udlevering.