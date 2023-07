Jyllandskorridoren er et godt eksempel herpå. Den forbinder nemlig ikke kun Aarhus og Hamborg, men åbner også grænseregionen op.

Med den eksisterende jernbaneinfrastruktur er Jyllandskorridoren dog langtfra i stand til at løfte opgaven. Dens forbindelse mellem Tinglev og Padborg er det eneste sted mellem Stockholm og Messina-strædet i Italien, der kun har ét spor!

Man har siden 90’erne diskuteret dobbeltsporet, men tidligst indtil midten af næste årti må togene pænt holde tilbage for hinanden, når de krydser den dansk-tyske grænse.

I dag er de kollektive transportmuligheder for at rejse i grænseregionen alt for utilstrækkelige. Man kan tage en bus fra Sønderborg til Flensborg, men kun få benytter sig af de i forvejen alt for få afgange. Det er for besværligt. Samtidig kører alt for mange togafgange helt hen over regionen.