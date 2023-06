Tænketank på gale veje

Concito er også på tynd is med påstanden om, at Danmark er velforsynet med gode veje. Sandheden er, at der en række steder i årevis har været savn af gode veje. Vi er mindst 15 år bagud med investeringer i den vejmæssige infrastruktur.

Endelig glemmer Concito at tænke langsigtet og visionært. Kalundborgmotorvejen er jo landanlæg til den faste Kattegatforbindelse, som vi bliver nødt til at bygge frem mod 2040 for at sikre bedre sammenhæng i Danmark samt reducere den accelererende trængsel ved Storebælt og i Trekantsområdet. Concito, der intet mandat har fra befolkningen, opfordres til at stoppe med opfordringer til politiske løftebrud samt droppe felttoget imod bedre veje i Danmark.