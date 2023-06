Så tal dog dansk – og sig KI

Kunstig intelligens hedder på dansk, om der stadig er nogen, der mestrer dette lille og primitive sprog, ”KI” – og ikke ”AI”, ligesom det f.eks. på spansk hedder ”la inteligencia artificial” eller ”IA”:

Engelsk for sig og dansk for sig; og prøv nu at se, om det ikke skulle være muligt at finde danske udtryk og vendinger, der fuldt ud ækvivalerer de engelske og amerikanske, som vort sprogs (mis)brugere i så rigt (over)mål benytter sig af!