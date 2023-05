Tør Lars Løkke kun tale om EU, eller er han også klar til at handle?

For nylig præsenterede Lars Løkke Rasmussen et bud på en ny udenrigspolitisk strategi for Danmark, hvor et tættere EU-samarbejde var omdrejningspunktet.

Lars Løkke lagde både op til udvidelse og et behov for at kigge på EU’s beslutningsgange – to pointer, som SF er helt enige i, at vi skal kigge på.

Mens begge