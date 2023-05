Danmark skal hjælpe Færøerne med at sætte foden ned over for russerne

Formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, mener, at det ikke længere er et spørgsmål om handel, når man »som civilt fartøj har militært udstyr om bord«. Det er jeg helt enig i. Billederne i serien ’’Skyggekrigen’’ på DR viser tydeligt, at det er militærskibe i en fiskerbåds forklædning.

Et forslag kunne være at samarbejde internt i Nato for at sende militærskibe op omkring Færøerne for at vise Natos tilstedeværelse og for at overvåge den maritime trafik på nogle af de kritiske punkter i vores infrastruktur. Vi skal have en god og sund dialog med Færøerne. Vi skal hjælpe dem, og vi skal begynde nu! Jeg håber virkelig, Færøerne har tænkt sig at ændre deres ageren over for Rusland og tør sætte foden ned.