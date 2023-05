Håndværksfag skal også have plads til minoritetslærlinge

Selv om der bestemt er begyndende tegn på åbenhed over for minoriteter i håndværksfagene – også mange solstrålehistorier – må vi desværre konkludere, at udviklingen generelt går for langsomt.

En ny undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder netop har offentliggjort, viser, at danske virksomheder ofte stiller krav til etnicitet, når de indgår uddannelsesaftaler – og at erhvervsskolerne ofte efterkommer kravene.

Konkret oplever mere end hver tredje oplæringskonsulent på landets erhvervsskoler, at virksomhederne har forventninger til elevens etnicitet. Og over halvdelen af konsulenterne, der har oplevet sådanne krav, forsøger at imødekomme virksomhedens ønske – og risikerer dermed selv at medvirke til ulovlig diskrimination.