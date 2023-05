Der er langt fra Ingrid og Lillebror til Onkel Reje. Alt for langt

Jeg vil gerne tilslutte mig dem, der synes, at Onkel Reje er bunden (bl.a. præst Marie Høgh, som fornylig havde et glimrende, tiltrængt og relevant indlæg om ham).

Det er rigtig trist, at børn i 2023 skal bydes børneunderholdning på et så lavt niveau. Som Marie Høgh bl.a. skriver: ”Det er uetisk og uansvarligt at producere børneunderholdning, der foregår på et fordummende lavt og perverst niveau”. Og: ”DR skylder os en begavet forklaring på, hvorfor børn på 3-6 år skal udsættes for tidens normnedbrydende seksualisering af samfundet og kropsfiksering af mennesket, som i den grad hører de voksnes verden til. Barnets verden er og skal være uskyldigt”. ”Vi skal ikke underkende, at noget aflejrer sig hos barnet, selvom barnet ikke tager skade på sjælen for livet”.