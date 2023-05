Ansvarlige på AUH skal straffes, ikke have gyldne håndtryk

Nogen på Aarhus Universitetshospital har udtænkt, planlagt, besluttet og gennemført et administrativt system helt ned til skemaniveau for at undgå at holde loven. Det er et voldsomt skridt at tage for at spare penge på alvorligt syge mennesker. Det er en skandale af uhørte dimensioner og langt alvorligere end minkskandalen.