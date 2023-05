Hallo, politikere: Fortæl nu, at det her ikke bliver ved med at gå

Min tillid til, at politikerne formår at træffe kloge og langsigtede beslutninger oven på den verserende kræftsag på Aarhus Universitetshospital, er aktuelt meget begrænset. Fokus har været på at finde de skyldige og placere et ansvar.

Jeg ved ikke, om politikerne har overhørt de seneste års bekymringer fra både økonomer, vismænd