Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

27/04/2023 KL. 08:00

For abonnenter

Patienterstatningen: Kære Christian – din historie gør ondt at læse

Patienterstatningens direktør svarer på kritikken fra Christian Madsen, der forleden i JP kritiserede systemet for at være for langsomt, for uigennemskueligt, besværligt og sammenspist.