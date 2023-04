25/04/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Ikke alene skal vi kæmpe med kræften, med sorgen og økonomien. Vi skal også kæmpe en ulige hård kamp for at få erstatning

Patienterstatningen er for uigennemskuelig, uretfærdig og besværlig. Min kone er offer for kræftskandalen på AUH, og hvis hun dør som følge af det, skal vi kæmpe en urimelig hård kamp for erstatning for noget, der er uerstatteligt.