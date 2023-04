Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

28/04/2023 KL. 09:00

For abonnenter

Selsing må en tur på biblioteket

De gamle myter om, at det er mere i orden for mænd end for kvinder at tage ordet, er sejlivede. De medvirker til den ubevidste bias, at vi tillægger mænd og deres mening (for eksempel om bøger) større vægt end kvinders.