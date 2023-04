Generationers kamp for naturen smadres

Den 21. april hørte jeg i P1 om landbrugsejendomme: Den nye beskatning er lavet for at ”beskytte” biodiversiteten! Det modsatte vil ske. Den meget forhøjede beskatning af folks jordstykker vil tvinge mange til at sælge til næste nabo, som er landmand. Han har ikke brug for natur, han skal have produktionsjord. Det tager blot nogle få dage at tilintetgøre, hvad mange har brugt – måske – et helt liv på at bygge op til glæde for biodiversiteten. Flugten fra landet vil tiltage. Var det meningen fra Folketingets side? Vi har 5 ha skov med et rigt dyreliv. Vi har besøg af ørne, rød og sort glente, rovfugle, rådyr, fasaner, harer, ræve, pindsvin, masser af småfugle, især skovspurve og mejser, skovspætter, insekter og bier. Desuden er der en stor, fredet sø. Vores jord er et mylder af regnorme. Vores nabo har talt mindst 32 rådyr. Hvor skal de hjemløse dyr gå hen, når skoven bliver fældet? Ud på vejene til fare for bilister? Hvad har Folketinget tænkt på?