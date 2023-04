Erhvervspraktik til skoleelever er kun en lille del af løsningen

Forsøgsprojektet ”eud 8/9”, som giver eleverne mulighed for at tage valgfag på erhvervsskolen, har netop vist, at det øger motivationen for at gå i skole og styrker elevernes lyst til at tage en ungdomsuddannelse.

Men grebene i folkeskolen kan selvfølgelig ikke stå alene. Derfor vil regeringen investere i erhvervsuddannelserne. Vi skal have fokus på tidssvarende udstyr og opdaterede lærerkompetencer.

Og vi skal ikke kun have et fokus på, hvor mange folkeskoleelever der vælger en erhvervsuddannelse, men også på, hvordan vi får ældre elever til at søge en erhvervsuddannelse – og rent faktisk gennemfører den.

Meget har været forsøgt gennem de seneste 10 år, men vi er ikke kommet i mål. Derfor tænker vi os om, så vi kan have fokus på tiltag, der rent faktisk giver resultater.

For vi er en regering, der vil måles på vores resultater – ikke på antallet af hurtige skud fra hoften.