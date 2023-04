Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

25/04/2023 KL. 13:30

Politikernes indsats mod PFAS er pinligt fodslæbende

Som land bør Danmark gå forrest og sige fra over for internationale virksomheder. Vi skal turde sætte foden ned og lade dem vide, at vi nægter at tillade kræftfremkaldende stoffer i vores hverdagsprodukter.