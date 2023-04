Politikerne løber fra ansvaret i kræftsagen

Det kan kun politikerne.

At afdelingen har fejlinformeret, er forkasteligt, men forståeligt, da politikerne har pålagt sygehuset udgifterne til behandling i udlandet, hvilket kun vil give yderligere problemer, som det pågældende sygehus og afdelingen ikke selv kan løse.

Det er umuligt at forestille sig, at sygehusledelsen ikke har været informeret om problemerne og medvidende om, hvis ikke ansvarlig for, fejlinformationen. Hvis politikerne i stedet havde påtaget sig ansvaret for finansieringen af behandlingen i udlandet, havde de nok også allerede løst problemet med de manglende sygeplejersker, som er årsagen til de forsinkede operationer.