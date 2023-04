Glem Ellemann, Venstre: Jeg må lede efter et nyt parti

Venstre har svigtet sine vælgere, mig selv inklusive, og jeg er en af dem, der som 83-årig må finde mig et nyt parti. Jeg bryder mig ikke om, at man bryder afgivne løfter med dumme undskyldninger. At høre Morten Dahlin påstå, at Venstre er garant for, at minkavlerne får deres erstatning hurtigt. Undskyld, hvordan kan man tillade sig at komme med en sådan udtalelse, kort efter at man har udskudt betaling af erstatningen til minkavlerne igen. Jeg ville ønske, JP ville tage initiativ til at lave en meningsmåling kun i Jylland; jeg tror, Venstre i Jylland vil få en tilslutning på +/- 6 pct., og det vil så vise, at Venstre ikke er et parti baseret på vælgerne i og omkring København. Glem Jakob Ellemann som formand for partiet.