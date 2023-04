Vel skal NRGi da ikke sende alle pengene til forbrugerne

Speciallæge Arne Eike konkluderede i JP forleden, at der burde udbetales 38.695 kr. til hver af de 230.000 andelshavere i energiselskabet NRGi på grundlag af oplysninger om et kommende stort overskud i selskabet. Det ville i givet fald være første gang i historien, at et selskab udlodder hele overskuddet til andelshaverne.