Ansvaret forsvandt fra magten

Professor K.E. Løgstrup sagde for mange år siden: »Man har ansvar så langt, som man har magt.« Denne indlysende sammenhæng er ophævet ved embedsværkets frikendelse og dets genplacering. De fleste afventer en forklaring fra Thomas Rørdam og Mette Frederiksen – formentlig forgæves. Et andet juridisk fyrtårn juraprofessoren Alf Ross ville formentlig også være kommet til en anden konklusion. Måske kan man hente hjælp til en mulig forklaring hos Niels Bohr, der i sin redegørelse for komplementaritet, mest anvendt i kvanteteorien, nævner den mulighed også at tænke sig den anvendt i mellemmenneskelige relationer som komplementaritet mellem retfærdighed og barmhjertighed? Hypotesen synes indlysende logisk: Barmhjertighed må selv den kolde jura, kendt fra Støjbjerg-sagen, give op over for.