Dansk elselskab fusker sine hænder ned i dine lommer – og det skal stoppe nu

I denne uge har ”Operation X” udstillet et dansk elselskab. Godt og grundigt. I programmet kan vi se, hvordan svindelvirksomheden lyver om elpriser og gode aftaler for at lokke danskere ind i folden. Men de besparelser, der bliver lovet, er slet ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Det gør mig ærlig talt både kvalm og harm, at nogen