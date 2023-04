Bør digital mobning være skolens ansvar?

Da skolerne i forvejen har rigeligt med udfordringer, ser jeg digital mobning som endnu et argument for, at mobiler ikke skal bruges i den tid, skolen har ansvaret for eleverne. Lærerne har så ikke et specielt ansvar for at uddanne sig i håndtering af digitale krænkelser eller digital mobning. Men derimod skal forældrene sætte sig ind i det digitale, så de kan støtte deres børn, ligesom de hjælper deres børn på alle andre områder. Det udelukker selvfølgelig ikke, at skolen kan tilbyde sin hjælp og samarbejde i situationer, hvor et barn bliver mobbet uden for skoletiden. Men det er stadig forældrenes ansvar.