Få stoppet svineriet med andelshaveres penge

For det første kan direktører ikke indgå bonusaftaler i denne størrelsesorden, uden at det er godkendt af bestyrelsen. For det andet er bonusaftaler i denne størrelse ikke indenfor rammerne af ”Anbefalinger for god selskabsledelse”.

For det tredje; hvis man gennemgår NRGI’s vision, mission og værdier, er de centrale elementer: Vi vil skabe værdi for vores andelshavere og samfundet, og vi ved, at sikre økonomiske valg er en forudsætning for vores berettigelse.

I lyset af det er der et stort behov for, at direktionen i NRGI forklarer sagen med de høje bonusser i 2022, samt at der i fremtiden bliver lagt loft over bonusser. Det handler om virksomhedens troværdighed og berettigelse.