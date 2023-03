Naturfredningsforeninger og bisper skal ikke styre samfundet

Vi vil gerne have bæredygtighed og grøn omstilling. Men nej tak til et landskab, som viser både en kirke, en vindmølle eller et solcelleanlæg. Bisper og pensionerede bygningsinspektører himler op om kulturtab, fordi kirkeministeren vil gøre det nemmere at være grøn. Tak, minister! Hils et par af dine regeringskolleger og foreslå dem tilsvarende