Tag stilling til aktiv dødshjælp

Overlæge Kristian Steen Frederiksen havde et godt og interessant indlæg i JP 18/3 om aktiv dødshjælp, og at det må handle om principper, hvilket jeg kun kan give ham ret i. Generelt er det stadig desværre et tabu at tale om døden. Mange familier bliver derfor berørt, når døden indtræffer også før forventet, og det er ofte årsag til splid i familier. Derfor er det vigtigt, at man gør sin stilling klar – ung eller gammel – til stor gavn for de efterladte og samfundet.