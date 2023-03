Med kødfanatiske læger som Peter Gøtzsche tegner fremtiden dyster for klimaet og sundheden

I kronikken i JP 9/3 kunne man læse læge Peter C. Gøtzsche sprede sin personlige, slet skjulte foragt over for alle de mennesker, der af den ene eller den anden grund har fravalgt kød og andre animalske produkter i deres kost. Han er tilmed blevet udsat for at være gæst på en konference, hvor der ikke var kød på menuen, hvilket lader til