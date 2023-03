Så hold dog mund med at fortælle hele verden, hvor pivringe vores forsvar er

At forsvarschefen i den bedste sendetid udbasunerer interne alvorlige forsvarsproblemer til gavn for blandt andet fjendtlige nationer, er dybt problematisk.

Jeg forventer, at forsvarschefen vil blive anklaget for landsskadelig virke i henhold til de samme paragraffer, som Claus Hjort Frederiksen er anklager for at have forsyndet sig imod, nemlig straffelovens § 109. Men måske har en forsvarschef frit slag til at forklare om Forsvarets alvorlige problemer?

Mon ikke den russiske ambassadør i Danmark er særdeles tilfreds med, at han fremover via dansk tv kan få nye informationer eller få bekræftet sine oplysninger om det danske forsvar og ovenikøbet få det verificeret fra højeste militære autoritet?