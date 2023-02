Staten skal ikke betale for dumhed

Hvad bliver det næste? Skal staten også kompensere alle de ulykkelige kvinder, som måtte vinke farvel til deres opsparing, fordi de var dumme nok til at sende penge afsted til en eller anden charlatan, der efterlod kvinderne udtømt i mere end en forstand. Eller skal staten betale for fjernelsen af tatoveringer, der begynder at klø! Nej, selvfølgelig ikke!

Derfor er den socialkonservative Per Larsen gået forkert i byen, når han siger, at sundhedsvæsnet skal tage sig af alle, uanset hvordan de har levet deres liv. En af statens fornemste opgaver er at oplyse og uddanne landets borgere. Dermed forhindrer man nemlig dumheder, så ikke flere sprøjter paraffinolie ind i deres muskler! De valg, vi træffer, er vores egne, og dem må vi også kunne klare at tage konsekvenserne af. Ellers ender vi med et samfund, hvor vi umyndiggør borgernes selvstændighed, fordi staten fralærer os at tage ansvar for vores handlinger.