Staten ejer ikke dine organer: Aktivt fravalg til organdonation er ikke et diktat

I Jyllands-Posten 1/2 skriver Per Lund-Rasmussen, at organdonation er en gave, ikke et diktat, hvor et menneskes organer tilhører staten, medmindre den enkelte har meldt fra.

Jeg har personligt givet min nyre til min søn, og jeg har på nærmest hold oplevet, hvad et nyt organ betyder for et andet menneske. I min dagligdag har jeg som formand for Nyreforeningens donorudvalg og formand for Foreningen 7Liv løbende kontakt med mange dansker, som venter på et nyt organ, og hvor nogen desværre også har ventet så længe, at de risikerer at dø. Fra de samtaler ved jeg, hvilken kæmpe forskel et nyt organ kan gøre.