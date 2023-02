En million for at hejse Dannebrog. Hvordan i alverden kan det koste så meget?

Tak til kulturministeren for hans prompte og resolutte indgriben over for Slots- og Kulturstyrelsens mærkværdige intention om at stoppe daglig flaghejsning på Kronborg. Mon ikke nævnte styrelse fremad mere retvisende burde ændre navn til blot Slotsstyrelsen. Ikke desto mindre må jeg undres over den oplyste potentielle besparelse på 1.000.000 kr. Hvordan i alverden er styrelsen lykkedes med at bruge et sådant beløb på flaghejsning? Her må da vist være såvel djøf’ere som ekstern konsulentbistand inde over. Hvor mange mand kræves der for at hejse flaget? Tænker, at turistforening eller lignende med glæde vil påtage sig opgaven for et langt mindre beløb.