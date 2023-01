Danmark står midt i en buldrende energi- og klimakrise, og i den situation er der brug for en fordomsfri tilgang til den grønne omstilling. En debat uden hellige køer, forudindtagede holdninger og mentale blokeringer, der afholder os fra at vælge de bedste løsninger for Danmark. Derfor er det glædeligt, at formanden for Novo Nordisk Fonden, Lars Rebien, i Finans 22/1 forholder sig kritisk til klimadebatten. Han noterer sig med rette, at havvind ikke løser vores kortsigtede udfordringer med at sikre grøn omstilling og vikle os ud af energikrisen.