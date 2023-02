Vi skal passe godt på vores nyuddannede sygeplejersker

Vi står midt i en velfærdskrise, og vores sundhedsvæsen er i knæ. Lange ventetider for patienterne, ubesatte stillinger på sygehusene og lukkede sengeafsnit. Det til trods for at vi i øjeblikket uddanner historisk mange sygeplejersker i Danmark.

Det er bare ikke nok, for behovet for sygeplejersker vokser, da vi bliver flere og flere ældre med behov for behandling, pleje og omsorg, og fremskrivninger viser, at vi i 2030 kan komme til at mangle op til 8.000 sygeplejersker på landsplan.