”Far, sig til ham, at han skal gå væk fra døren.” Den femårige purk er gået med sin far i kirke juleaften. Han har hørt om det store juletræ, der står i kirken, og nu står han og tripper for at se det tændt. Men præsten står i døren, bred og mægtig, og skygger for lyset derindefra. Barnet haler faren i frakkeærmet og hvisker til ham: ”Sig