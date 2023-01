PERKER! SKRID HJEM TIL DIT EGET LAND!

Tonen var hård i 1990’erne, da jeg som 10-årig flygtede fra Iran sammen med min familie og kom til Danmark. Det var ikke let at se anderledes ud, have et anderledes navn, spise anderledes mad og tale et anderledes sprog. Det var svært at finde fodfæste.

Men i Danmark var der også