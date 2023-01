Regeringen vil afskaffe store bededag for at skaffe ekstra indkomstskat til at finansiere fremrykning af forsvarets udbygning. Men det kommer ikke til at ske, siger Carl-Johan Dalgaard, professor i økonomi ved Københavns Universitet og formand for Det Økonomiske Råd: »For på kort sigt kan det godt være, at en afskaffelse af helligdagen