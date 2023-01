08/01/2023 KL. 19:00

Overvismanden: Der er ingen varig effekt ved at afskaffe store bededag

Folk vil tilpasse sig og eksempelvis arbejde mindre over. Og derfor vil effekten af at afskaffe store bededag ikke være varig, siger Danmarks økonomiske overvismand. Finansministeriet står fast på, at effekten er varig.