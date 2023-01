Jyllands-Posten skriver i en ledende artikel 8/1 “Dyr radio for andre folks penge”, at »... det identitetstyveri, den Berlingske-drevne radiostation gennemførte, da man for et års tid siden skiftede navn fra Radio Loud til 24syv og lagde sig tæt op ad hedengangne Radio24syv i udtryk, ikke har haft nogen effekt. Som Radio Loud præsterer