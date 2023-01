Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

23/01/2023 KL. 13:00

For abonnenter

Specialet er den studerendes svendeprøve

Specialet er vigtigt for at kvalificere kandidaten til faktisk at kalde sig fysiker, historiker, jurist, eller hvad det nu måtte være. Men endnu vigtigere giver specialet den studerende unikke analytiske kompetencer og evnen til at tænke kritisk og selvstændigt.