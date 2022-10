Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, står i flere målinger til at brage ind i Folketinget. Det er skræmmende, at et parti, der kan vise sig at blive enormt magtfuldt i de kommende regeringsforhandlinger, reelt ikke har en konkret klimapolitik. For det har Moderaterne ikke. Skrækscenariet er, at Moderaterne får indflydelse