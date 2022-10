Psykiatrien bør ændres radikalt

Psykolog Jonas Ditlevsen beskrev i en kronik i Politiken 22/9, at psykiatrien har spillet fallit, og at vi er nødt til at opgive den biologiske sygdomsmodel, som har gjort ondt værre.

Det er forfejlet, at Læge- og Overlægeforeningen kalder Ditlevsens opråb for en ideologisk faglig kamp, og at forslaget om at fjerne