Store anlægsarbejder møder altid modstand

JP’s leder slår 16/10 til lyd for, at der kommer en afstemning om ny erhvervshavn i Aarhus og måske også om Lynetteholmen. Nu kender jeg ikke noget til situationen i Aarhus, men helt generelt mener jeg, at afstemninger om infrastruktur er meget dårligt for enhver udvikling. Der vil altid være negativ stemning for nye, store anlægsarbejder.